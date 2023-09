Xbox Game Pass sarebbe a 30 milioni di abbonati, per la pagina LinkedIn di un dirigente Microsoft

Xbox Game Pass avrebbe ora oltre 30 milioni di abbonati: questo è quanto era possibile leggere nella pagina LinkedIn di Craig McNary, Senior Director of Global Brand and Integrated Marketing, secondo quanto riportato da InsiderGaming. Potete vedere nell'immagine qui sotto quanto riportava la pagina del dirigente.

La vecchia versione della pagina LinkedIn di Craig McNary

Parliamo al passato perché al momento della scrittura di questa notizia la pagina di McNary è stata aggiornata e non include più alcun riferimento al numero di abbonati di Xbox Game Pass. Non è chiaro al momento se la modifica sia dovuta al fatto che la cifra era scorretta o se semplicemente si è reso conto che non poteva svelare tale numero.