Genshin Impact, update 4.1: data di uscita, banner, 3.200 Primogemme in regalo e tutte le novità

Oggi Hoyoverse ha presentato le novità in arrivo su Genshin Impact con il corposo aggiornamento 4.1 di Genshin Impact, inclusi nuovi personaggi e aree da esplorare. Per l'occasione sono stati presentati anche gli eventi e i bonus che i giocatori riceveranno per festeggiare il terzo anniversario dal lancio del gioco.

La versione 4.1 di Genshin Impact si intitola "Verso le stelle che brillano in profondità" e sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2023. Come al solito tra una novità e l'altra sono stati svelati tre nuovi codici promozionali, grazie ai quali i giocatori riceveranno 300 Primogemme e altri bonus.

L'aggiornamento introdurrà nuove missioni principali e secondarie che proseguiranno le avventure del Viaggiatore nella regione di Fontaine e introdurranno il personaggio di "Arlecchino". Ci sarà anche una nuova area da esplorare con vari punti di interesse, come le rovine sospese in aria di un laboratorio di ricerca, una grande caverna subacquea e Forte Méropide, una sorta di prigione-città. In queste nuove location inoltre appariranno nemici e boss inediti, con nuovi materiali per il potenziamento dei personaggi.