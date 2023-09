Genshin Impact: 300 Primogemme gratis con i codici promozionali dell'update 4.1

Tra una novità e l'altra dell'aggiornamento 4.1 di Genshin Impact, sono stati condivisi dei codici che offrono ai giocatori complessivamente 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 Ingegno dell'eroe (per aumentare di livello i personaggi) e 10 Minerali di potenziamento mistico (materiali per potenziare le armi).

Hoyoverse ha svelato tre nuovi codici promozionali di Genshin Impact per settembre 2023, tramite i quali otterrete ben 300 Primogemme gratis e altri bonus, nel corso della presentazione dell'update 4.1 su Twitch.

Come riscattare i codici promozionali di Genshin Impact

Potete riscattare i nuovi codici promozionali di Genshin Impact direttamente dal gioco, entrando nelle Impostazioni. Da qui selezionate la voce "Account" e successivamente "Riscatta un codice". Una volta inseriti correttamente le sequenze di numeri e lettere riportate qui sopra riceverete le ricompense accedendo alla casella di posta interna del gioco tramite il menu di pausa.

In alternativa potrete riscattare i codici direttamente dal sito ufficiale di Genshin Impact, tramite questo indirizzo, se avete registrato il vostro account. Selezionate la voce "Riscatta codici" tra le voci disponibili in alto a sinistra e successivamente inserite il codice promozionale. Anche in questo caso, una volta completato il procedimento riceverete le ricompense tramite la casella di posta interna di Genshin Impact.

La funzione di riscatto codici è disponibile solo a partire dal grado avventura 10. Inoltre tenete presente che i codici qui sopra saranno validi solo per poche ore, dunque approfittatene finché siete in tempo.