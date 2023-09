Mortal Kombat 1 include una Fatality resa famosa anche da un film di Tarantino

Come potete vedere qui sopra, Ed Boon - co-creatore di Mortal Kombat - ha scritto in modo ironico: "Di cosa stai parlando? Non prendiamo ispirazione dai film." e ha poi condiviso il video-confronto di IGN USA tra Mortal Kombat 1 e Kill Bill Volume 2 .

Mortal Kombat 1 è un gioco denso di personaggi e mosse di combattimento che non sono certo completamente originali. In alcuni casi, però, ci sono mosse che sono pienamente e ufficialmente citazioni a film. Ad esempio, è possibile trovare una mossa ispirata da Kill Bill .

La mossa di Shujinko in Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 non lesina con il gore

Nel video possiamo vedere Shujinko, kameo fighter di Mortal Kombat 1, che esegue una Fatality contro Johnny Cage. Si tratta della tecnica dell'esplosione del cuore con cinque dita. Chiaramente la versione di Mortal Kombat aggiunge qualche effetto speciale aggiuntivo e, soprattutto, fa veramente esplorare il torace dell'avversario.

Va inoltre precisato che, sebbene la mossa sia famosa soprattutto per Kill Bill Volume 2, non è un'invenzione di Tarantino. Si tratta di qualcosa già visto in due film degli Shaw Brothers (Il clan del Loto Bianco e I distruttori del tempio Shaolin). Mortal Kombat 1 sta quindi tenendo in vita questa mossa, presentandola ai giocatori più giovani.

Vi segnaliamo infine che la Patch 1 di Mortal Kombat 1 è già disponibile, ecco le note ufficiali.