Mortal Kombat 1: Patch 1 già disponibile, ecco le note ufficiali

Manca ancora qualche giorno al lancio di Mortal Kombat 1 ma NetherRealm Studios ha già pubblicato una prima patch con tanto di note complete su quali cambiamenti sono stati apportati all'atteso picchiaduro in arrivo il 19 settembre.

Trattandosi fondamentalmente un aggiornamento del day-one, troviamo perlopiù correzioni di errori e migliorie a varie. Tra le modifiche più interessanti su PC, PS5 e Xbox Series X|S viene menzionata l'aggiunta di numerose mosse finali, messa a punto e rifinitura di vari personaggi e un'interfaccia migliorata e ridefinita.

Sono stati aggiunti anche i filmati in 4K per la modalità Storia e apportate dei miglioramenti delle sequenze dello scontro conclusivo e del finale, mentre in quella Invasione sono stati bilanciati gli scontri con i boss.

Su Nintendo Switch invece l'aggiornamento abilita un gran numero di modalità, incluse Torri, Torneo, allenamento e la versione completa della "kampagna Storia". Insomma coloro che hanno avuto modo di mettere le mani in anticipo su una copia di Mortal Kombat 1 per Switch finora si sono ritrovati tra le mani un prodotto manchevole di contenuti fondamentali.