Star Ocean: The Second Story R, la demo del remake è disponibile su PS5, PS4, Switch e Steam

Stando alle informazioni condivise si tratta della tipica demo made in Square Enix, che permette di provare la fase iniziale del gioco e di trasferire i salvataggi nel gioco completo una volta pubblicato in modo da poter continuare da dove avete interrotto l'avventura.

Mancano poco meno di due mesi alla pubblicazione di Star Ocean: The Second Story R e per stuzzicare la curiosità dei giocatori Square Enix ha pubblicato la demo gratuita del remake su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC . Se siete interessati trovate la versione di prova su PlayStation Store per PS5 e PS4, su Nintendo eShop quella Nintendo Switch e infine su Steam quella per PC.

Star Ocean: The Second Story R arriva novembre

Vi ricordiamo che Star Ocean: The Second Story R sarà disponibile su tutte le piattaforme sopracitate a partire dal 2 novembre 2023.

Per chi non lo conoscesse, si tratta del remake dell'apprezzato secondo capitolo della serie, uscito originariamente nel lontano 1998 e che segue le vicende di Claude C. Kenny e Rena Lanford che loro malgrado si ritrovano coinvolti in una guerra interplanetaria tra due razze aliene. Se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale di Star Ocean The Second Story R.