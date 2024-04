Nintendo attacca Garry's Mod: dovrà cancellare 20 anni di contenuti a tema

Per chi non lo conoscesse, Garry's Mod è un gioco sandbox nato come una mod di Half-Life e diventato poi un titolo praticamente indipendente, dotato di una vita propria e con un impressionante supporto da parte della community, che negli anni l'ha fatto diventare un sandbox gigantesco.

I famigerati legali di Nintendo hanno ora spostato la mira su Garry's Mod , in maniera piuttosto sorprendente, colpendo gli autori Facepunch Studios con l'accusa di infrazione dei copyright e richiedendo, in pratica, la rimozione di contenuti a tema usciti in 20 anni di storia del gioco.

È strano solo che ci sia voluto così tanto tempo

C'era una grande quantità di contenuti su Mario in Garry's Mod

"Alcuni di voi avranno notato che certi particolari oggetti legati a Nintendo presenti nel Workshop sono stati recentemente rimossi", ha scritto il team Facepunch, "Non è un errore, le richieste di rimozione sono arrivate da Nintendo".

"Onestamente, è giusto così. Si tratta di contenuti che appartengono a loro e quello che si può o non si può fare con questi lo decidono loro. Non vogliono che giochiate con queste cose in Garry's Mod, è la loro decisione e dobbiamo rispettarla, rimuovendo tutto quello che possiamo togliere".

Effettivamente, non c'è nulla di irregolare nella richiesta di Nintendo, la cui attenzione in questo ambito è leggendaria. Sappiamo bene come la compagnia sia attenta a proteggere con ogni mezzo l'integrità delle proprietà intellettuali del suo catalogo, dunque l'attacco a Garrys' Mod non dovrebbe giungere come una sorpresa.

Eppure, il fatto che questi contenuti siano rimasti indenni praticamente dal 2006 a oggi rende piuttosto sorprendente l'azione di Nintendo, che evidentemente si è accorta solo ora dell'esistenza di tali elementi in Garry's Mod.