Tomb Raider: dopo 10 anni, la Definitive Edition arriva su PC, ma non su Steam

C'è voluto un po' di tempo, ma Tomb Raider: Definitive Edition è arrivato su PC, in un certo senso: tale versione è infatti disponibile su Microsoft Store, sebbene non risulti ancora su Steam, dove il Tomb Raider del 2013 è ancora nella sua versione originale.

In verità, la questione deriva dall'estensione della compatibilità del servizio Play Anywhere a Tomb Raider: Definitive Edition, che in pratica unifica la versione Xbox a quella PC sul Microsoft Store, di fatto portando tale versione anche su Windows.

L'aggiornamento sembra essere arrivato proprio in questi giorni, stranamente, motivo per cui si può parlare di una sorta di "shadow drop" di Tomb Raider: Definitive Edition su PC, anche se la questione è un po' più contorta.