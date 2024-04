Marvel's Spider-Man 2: una nuova patch riabilita le varianti del costume classico

Insomniac Games ha pubblicato una nuova patch per Marvel's Spider-Man 2 studiata per risolvere un particolare problema che era emerso proprio in seguito all'aggiornamento precedente, ovvero l'impossibilità di utilizzare le varianti del costume classico nel gioco.

A causa di un bug, queste non risultavano più selezionabili nel gioco, e la community aveva fatto notare il problema già nei primi giorni in cui era comparso. Evidentemente, il team ha accolto il feedback e ha lavorato per risolvere la questione, fino ad arrivare al lancio della versione 1.002.004 che dovrebbe aggiustare il problema.

Non risultano altre variazioni in seguito all'aggiornamento, che dovrebbe dunque essere un semplice hotfix per risolvere il problema in questione, salvo ulteriori variazioni applicate particolarmente "sotto il cofano" e dunque poco visibili.