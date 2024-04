Frostpunk ha superato i 5 milioni di copie vendute

11-bit Studios ha annunciato in questi giorni il nuovo traguardo raggiunto da Frostpunk per quanto riguarda le vendite complessive, che ora superano i 5 milioni di copie, rappresentando un grande successo sotto tutti gli aspetti.

Il gioco è un city builder in stile survival roguelike, dunque non proprio un genere che si può considerare di massa, cosa che rende il risultato raggiunto ancora più notevole. A questo bisogna anche aggiungere il fatto che si tratta di una produzione non proprio colossale, cosa che mette le cose in una prospettiva ulteriormente vantaggiosa, viste le vendite raggiunte.

L'annuncio è stato dato dal team in un post su Steam, nel quale veniamo a sapere anche che i giocatori hanno passato, in media, 24 ore a testa su Frostpunk, con il 3% degli utenti che hanno giocato al titolo in questione per oltre 1000 ore.