Gran Turismo 7: l'aggiornamento 1.46 è imminente, con nuove auto e un prototipo esclusivo

Sony e Polyphony Digital hanno annunciato l'aggiornamento 1.46 di Gran Turismo 7, disponibile dalle ore 8:00 di domani, 25 aprile e che porta con sé diverse novità interessanti comprese nuove auto tra le quali un prototipo elettrico creato appositamente per il gioco in questione, come mostrato anche nel trailer di presentazione.

L'aggiunta principale dell'update 1.46 è costituita da queste tre nuove auto, ma ci sono anche altre novità riguardanti interfaccia, eventi e modalità "Scapes", oltre a correzioni varie.

Come mostrato nel video qui sopra, il percorso di evoluzione continua ma si amplia anche il garage di auto a disposizione in Gran Turismo 7.

Da notare che una delle auto aggiunte è un prototipo che è stato creato appositamente per il gioco, all'interno del programma Vision Gran Turismo che, in questo caso, ha per protagonista la casa automobilistica Škoda, che ha proposto il suo veicolo del futuro.