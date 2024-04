Dopo 14 anni, Apple porta l'app Calcolatrice sugli iPad

Quest'anno potrebbe finalmente essere quello in cui Apple aggiungerà ai suoi iPad un'applicazione Calcolatrice dedicata, una feature che manca dagli albori.

Riflettendo sulla complessità della tecnologia moderna, Craig Federighi di Apple ha descritto l'attuale periodo come "un'epoca di meraviglie". Commentando il divario tra la semplicità delle funzioni e il tempo richiesto per svilupparle, il vice presidente senior ha fatto probabilmente cenno a iPadOS 18, il quale potrebbe rappresentare il palcoscenico per l'introduzione di un'altra di queste funzionalità da "era di meraviglie" di cui parla. L'aggiunta in questione potrebbe riguardare l'app Calcolatrice, considerando che, nonostante la sua apparente semplicità, non è stata mai avvistata sui tablet della mela, suscitando curiosità e discussioni, specie considerando che fu una delle prime app disponibili per iPhone. Mentre altre app originali, come Azioni, Orologio, Memo Vocali e Meteo, hanno fatto il loro ingresso nel corso degli anni la Calcolatrice è rimasta sorprendentemente assente, fino ad ora.

Facciamo i conti L'App Calcolatrice non è stata mai presente su iPad L'iPad ha dimostrato di poter gestire i numeri grazie alla funzione di ricerca Spotlight, che già fornisce risposte immediate a calcoli di base e conversioni.

Rimane dunque un mistero sul motivo per cui Apple abbia scelto di non includere un'app Calcolatrice, nonostante tale applicazione sia presente su ogni iPhone sin dal 2007 e su ogni Mac dal lontano 1984. Gli utenti di iPad sono sempre stati costretti a ricorrere a soluzioni di terze parti o a utilizzare il browser web per svolgere operazioni matematiche: numerose app di calcolatrici, come PCalc, Numerical² e Calcbot, hanno colmato il vuoto, offrendo alternative gratuite o a pagamento.

Tuttavia, molte di queste non offrono un'esperienza ottimale, spesso caratterizzata da fastidiosi annunci pubblicitari o da una scarsa integrazione con l'interfaccia di iPadOS.