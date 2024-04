TikTok, presidente USA firma la legge per bandirlo: è la fine del noto social network?

Condizioni capestro

TikTok è al capolinea in USA?

La legge chiede a ByteDance, la compagnia cinese che possiede TikTok, di venderlo se vuole che rimanga disponibile negli Stati Uniti. La vendita deve avvenire entro 270 giorni, ossia circa nove mesi.

ByteDance di suo non sembra essere intenzionata a cedere e ha annunciato battaglia: "Il bando di TikTok è una legge incostituzionale e la sfideremo in tribunale. Crediamo che i fatti e la legge siano chiaramente a nostro favore, e alla fine prevarremo. Abbiamo investito miliardi di dollari per mantenere sicuri i dati degli Stati Uniti e la nostra piattaforma libera da influenze esterne e manipolazioni.

Questo divieto devasterebbe sette milioni di attività commerciali e silenzerebbe 170 milioni di americani. Mentre continuiamo a contestare questo divieto incostituzionale, continueremo ad investire e innovare per garantire che TikTok rimanga uno spazio in cui gli americani di ogni estrazione sociale possano venire in sicurezza a condividere le loro esperienze, trovare gioia e ispirazione."

La guerra tra TikTok e il govenro USA viene da lontano. Le motivazioni ufficiali parlano di rischi per i dati degli utenti per via dell'influenza del governo cinese sulla piattaforma. Già nel 2020 l'amministrazione Trump aveva provato a bandirlo dagli USA, parlando di rischi per la sicurezza nazionale e sostenendo che l'app potesse essere utilizzata per raccogliere dati sensibili degli utenti americani da parte del governo cinese.

In realtà c'è anche chi parla della volontà del governo USA di eliminare il principale concorrente di compagnie locali come Meta e Microsoft, ricorrendo all'azione legale, considerando che, nonostante alcune accuse dirette, non è ancora stato dimostrato l'uso dei dati di TikTok da parte del governo cinese (lì dove è però stato dimostrato in passato l'uso di dati raccolti da Facebook per condizionare le campagne elettorali).

Il rischio per TikTok, nel caso il ban USA diventi operativo, è che venga bannato anche in altri territori come l'Europa, che potrebbero accodarsi velocemente alla decisione.