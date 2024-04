Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, data d'uscita ufficiale annunciata

Digital Eclipse ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord : il 23 maggio 2024. Il gioco è già disponibile in accesso anticipato per PC dal 15 settembre 2023, ma nella data indicata diventerà acquistabile anche su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Un classico tra i classici

Per finirlo bisogna letteralmente sputare sangue

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord è il remake 3D di uno dei giochi fondanti del genere dei giochi di ruolo per computer, nonché dei giochi di ruolo giapponesei. L'originale fu pubblicato nel 1981 per Apple II da Sir-Tech.

I mesi passati in accesso anticipato su PC sono serviti a Digital Eclipse per raccogliere i commenti degli utenti e introdurre diversi miglioramenti. Il gioco rimane costruito sul codice originale per Apple II, ma ora incorpora una grafica più moderna, una gestione del party migliorata, alcune opzioni aggiuntive per l'esplorazione, il lancio degli incantesimi e il combattimento.

Se vi interessa saperne di più, a tempo debito dedicammo un provato a Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, che si presenta come l'esperienza spietata che era anche allora. Insomma, trovare l'amuleto magico rubato da Werdna non sarà facile nemmeno in questa nuova versione.

Da sottolineare come il gioco sia stato accolto davvero bene dai giocatori PC, con l'86% delle più di 400 recensioni ricevute su Steam che appaiono essere positive. La descrizione ufficiale recita: "Il primissimo videogioco RPG a squadre mai pubblicato, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord ha ispirato serie come Final Fantasy and Dragon Quest. Questo revival di Digital Eclipse mantiene il fascino del grande classico, introducendo numerosi perfezionamenti dedicati agli amanti odierni dei giochi di ruolo."