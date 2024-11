Fortnite è migliorato su PS5 Pro soprattutto per un aspetto particolare, evidenzia Digital Foundry

Fortnite ha ricevuto l'aggiornamento per PS5 Pro e nell'analisi di Digital Foundry si dimostra migliorato sotto diversi aspetti, ma è uno in particolare a spiccare più degli altri: l'uso del ray tracing hardware, che sembra fare una grossa differenza nell'ambito dell'illuminazione globale.

Un'altra cosa che emerge come particolarmente interessante è che anche Fortnite esclude completamente la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), cosa che rappresenta un altro strano caso di gioco che evita di puntare su quello che dovrebbe essere uno degli elementi di forza di PS5 Pro, a dimostrazione di come la tecnologia di Sony sia forse ancora un po' acerba.

Per Fortnite, Epic Games ha puntato sulla classica Temporal Super Resolution (TSR), soluzione che risulta più leggera sul fronte computazionale e garantisce al momento una maggiore qualità visiva e performance più stabili e alte, fondamentali in un gioco come Fortnite.