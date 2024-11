The Witcher 4 è entrato nel vivo dello sviluppo ed è già uno dei giochi più attesi del prossimo futuro, ma le aspettative vanno sempre e comunque gestite attentamente. In particolare, cosa può imparare The Witcher 4 da Cyberpunk 2077, ma anche da Baldur's Gate 3 e Starfield? Si tratta dei giochi-evento di maggior rilievo nell'ambito degli RPG, e uno di questi arriva proprio dagli stessi autori, cosa che rappresenta già un precedente di enorme importanza per il team, sia per quanto riguarda la base tecnologica che gli elementi di gameplay, ma anche la gestione della comunicazione e del marketing.

La prima lezione da trarre da Cyberpunk 2077 è l'importanza della pulizia del software e la rifinitura: il lancio del gioco fantascientifico è ricordato ancora come uno dei più grandi "fail" nella storia del mercato videoludico, in grado di macchiare in maniera indelebile il curriculum fin lì ineccepibile del team polacco e metterlo fortemente in crisi. Tutto quello che è successo dopo va probabilmente preso come esempio: il grande lavoro di rielaborazione, ricostruzione e correzione svolto nel corso di anni e sfociato, infine, con il lancio dell'Update 2.0 e della maxi-espansione Phantom Liberty, che ha rimesso definitivamente il gioco e il team stesso in carreggiata.