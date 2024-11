Helldivers 2 vince il premio Gioco dell'Anno ai TIGA Awards 2024: vediamo tutti i vincitori

Sono stati assegnati nelle ore scorse i TIGA Awards 2024, ovvero i premi videoludici assegnati da vari esponenti dell'industria britannica, dunque un evento di una certa importanza, fra i tanti di questo tipo che affollano questa parte dell'anno.

Helldivers 2 ha vinto il premio più ambito, quello di Gioco dell'Anno, conquistando anche il premio di Best Technical Innovation, mentre per Sony ci sono stati anche i premi Best Use of a License per Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games e Best Narrative per The Last of Us Parte II Remastered.

Ninja Theory ha conquistato due premi con Senua's Saga: Hellblade 2, ovvero Best Action & Adventure Game e Diversity in Games, così come Paper Trail che ha conquistato il premio Creativity in Games e Best Casual Game of 2024. Due premi anche per Still Wakes the Deep con il Best Audio Design e Heritage in Games.