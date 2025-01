Ace Combat celebra il 30° anniversario nel 2025: c'è un nuovo gioco in arrivo?

Da qui deriva l'idea che il 2025 possa portare novità importanti su questo aspetto, considerando anche la coincidenza con la celebrazione del 30° anniversario, cosa che spesso viene tenuta in una certa considerazione soprattutto dai team nipponici.

Non si parla propriamente di un nuovo gioco in sviluppo , ma la questione non è assurda, se si pensa poi al fatto che l'ultimo capitolo uscito della serie, ovvero Ace Combat 7: Skies Unknown, è uscito nel 2019 e sono dunque quasi sei anni che il franchise non compare con un prodotto nuovo sul mercato.

Fra i propositi del nuovo anno potrebbe esserci un nuovo Ace Combat in arrivo nel 2025 , anno che rappresenta il 30° anniversario della serie e che potrebbe essere celebrato proprio con un altro capitolo da parte del team interno a Bandai Namco.

Tempi maturi per presentare Ace Combat 8?

Il messaggio del team Project Aces pubblicato su X sembra lasciare intendere qualcosa del genere, anche se in maniera molto velata, per il momento, come potete vedere qui sotto.



"Buon anno! Quest'anno segna il 30° anniversario della serie Ace Combat", si legge nel post, "Tutti i coinvolti faranno del loro meglio per renderlo un anno memorabile per tutti fan, divertiamoci insieme! Grazie a tutti, e continueremo ad essere grati per il supporto".

Il messaggio è da parte di Kazutoki Kono, producer della serie Ace Combat ed elemento di spicco del team Project Aces, che ha scritto anche altri post su X sempre su un tono simile, facendo dunque pensare a un rilancio importante per il 2025.

A questo punto attendiamo eventuali novità da parte di Bandai Namco, considerando che Sono aveva già svelato un nuovo capitolo della serie in sviluppo, sebbene senza annuncio ufficiale, alla fine del 2023. Ricordiamo che Ace Combat 7: Skies Unkown ha superato 5 milioni di copie ed è recentemente uscito anche su Nintendo Switch.