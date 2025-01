Se il buongiorno si vede dal mattino, dobbiamo prepararci a un 2025 davvero straordinario: fra i giochi in uscita a gennaio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch ci sono già alcuni titoli molto attesi, tra nuove uscite e porting di pezzi da novanta, come Marvel's Spider-Man 2 e Final Fantasy 7 Rebirth che arriveranno su piattaforma Windows. Non è tutto: l'action RPG che sfida Genshin Impact, Wuthering Waves, farà il proprio debutto su PS5 dopo il grande successo riscosso su mobile, mentre l'iconica serie targata Koei Tecmo si rinnoverà con Dynasty Warriors: Origins e lo sparatutto di precisione di Rebellion cambierà per la prima volta protagonista con Sniper Elite: Resistance. Sarà anche un gennaio di grandi ritorni: da Freedom Wars a Donkey Kong Country, da Tales of Graces f a Virtua Fighter 5, avremo la possibilità di rivivere vecchie emozioni in una veste rinnovata per l'occasione - magari fra una gara di Assetto Corsa Evo e una missione di Hyper Light Breaker - e non mancheranno neppure i seguiti di giochi indipendenti estremamente apprezzati, come Ender Magnolia e Citizen Sleeper 2.

Wuthering Waves In uscita su PS5 il 2 gennaio Il free-to-play Wuthering Waves approda anche su PS5 a gennaio, dopo il grande successo riscosso su PC, iOS e Android. Il debutto sulla console Sony avviene peraltro in concomitanza con il lancio della versione 2.0, che aggiunge parecchi contenuti anche narrativi all'esperienza originale, introducendo nuovi personaggi e un nuovo, affascinante scenario da esplorare. Il protagonista di Wuthering Waves davanti a una delle città del gioco Se avete letto la nostra recensione di Wuthering Waves, vi sarete già fatti un'idea di come sia l'action RPG sviluppato da Kuro Games, creato per fare concorrenza al blockbuster Genshin Impact e caratterizzato anch'esso da una grafica in cel shading e in stile anime di eccellente fattura, sebbene tutt'altro che originale per quanto concerne i vari design. Sullo sfondo di un mondo post-apocalittico, il protagonista del gioco ha perso i ricordi del proprio passato ma scopre ben presto di possedere abilità combattive notevoli e decide di utilizzarle per difendere ciò che resta dell'umanità dalla minaccia dei mostruosi Tacet Discord, formando insieme ad altri abili Resonator una squadra man mano più potente. Lo scontro con un boss in Wuthering Waves La formula di Wuthering Waves miscela sezioni esplorative dotate di un approccio intuitivo e accessibile, fra scalate veloci e planate, ma anche spettacolari combattimenti di gruppo a base di mosse speciali e un sistema di progressione che appare fin da subito piuttosto ricco e sfaccettato. Il rovescio della medaglia? Gli inevitabili limiti della struttura gacha, per quanto non troppo marcati.

Freedom Wars Remastered In uscita su PC, PS4, PS5 e NSW il 10 gennaio A dieci anni di distanza dall'uscita su PlayStation Vita, Freedom Wars Remastered riporta alla luce l'action RPG in stile Monster Hunter con un'edizione adeguata agli attuali standard tecnici, che ha senz'altro il merito di recuperare una proprietà intellettuale molto interessante e dotata di un potenziale che ai tempi la console portatile Sony non è riuscita a esprimere appieno. I personaggi di Freedom Wars Remastered alle prese con un nemico L'ambientazione del gioco è un futuro distopico in cui le disuguaglianze sociali hanno toccato il limite, le risorse sono fortemente limitate e la parte più povera della popolazione è costretta a vivere relegata all'interno di enormi prigioni chiamate Panopticon. L'unico modo per uscirne e ridurre la propria "pena" è quello di offrirsi volontari per combattere gli Abducter, terribili mostri che minacciano gli esseri umani. Per potersi confrontare con queste creature, i "peccatori" vengono collegati a degli Accessori: androidi costruiti a loro immagine e somiglianza, con cui possono collegarsi da remoto e che sono dotati di capacità sovrumane, oltre a possedere un ampio arsenale di armi e dispositivi speciali come i rovi, che avvolgono il loro braccio sinistro e possono essere lanciati per raggiungere alture, incatenare i nemici e persino curare i compagni. Un momento di quiete per i protagonisti di Freedom Wars Remastered Realizzato dagli autori della serie God Eater, giocabile da soli o in cooperativa, Freedom Wars potrebbe trovare in questa remaster l'occasione tanto attesa per un importante rilancio, facendo in modo che la sua affascinante ambientazione e tutto ciò che vi ruota attorno vengano apprezzati dall'utenza attuale, nella speranza di poter mettere in cantiere un nuovo capitolo.

Hyper Light Breaker In accesso anticipato su PC dal 14 gennaio Hyper Light Breaker ci conduce ancora una volta nell'universo creato da Heart Machine per consegnarci un'esperienza roguelike con una struttura open world particolarmente ambiziosa, stavolta tridimensionale, ambientata diversi anni prima rispetto agli eventi di Hyper Light Drifter e giocabile da soli oppure in cooperativa insieme a un massimo di due compagni. I peculiari colori di Hyper Light Breaker Catapultati all'interno dell'insidioso Overgrowth, con i suoi infiniti scenari procedurali che cambiano di volta in volta, avremo il compito di affrontare orde di creature mostruose, i potenti boss che presidiano le diverse zone della mappa e arrivare infine a sfidare l'Abyss King per liberare questo mondo dalla sua oscura e minacciosa influenza. Abbiamo provato Hyper Light Breaker durante l'ultima GDC di San Francisco e siamo rimasti profondamente colpiti dalle tante differenze con il primo capitolo della serie, che doveva sottostare agli inevitabili limiti della struttura bidimensionale. Il nuovo approccio di Heart Machine, ad ogni modo, non tradisce le origini del franchise sul piano stilistico, riproponendone i punti centrali. Uno degli scenari di Hyper Light Breaker Il risultato finale è un titolo che si prende certamente dei rischi, abbandonando la formula originale in favore di una visione più ampia ma mantenendo al tempo stesso una direzione artistica notevole, fra colori pastello e design accattivanti, oltre a un gameplay che si riconferma assolutamente solido e coinvolgente, destinato peraltro a migliorare durante l'accesso anticipato.

Assetto Corsa Evo In accesso anticipato su PC dal 16 gennaio Il simulatore di guida del team italiano Kunos Simulazioni torna con Assetto Corsa Evo: un episodio ancora più dettagliato e realistico, con le sue numerose vetture accuratamente riprodotte e i tracciati realizzati utilizzando la tecnologia Laserscan, che mira a diventare un vero e proprio punto di riferimento per il genere tanto su PC quanto su console. Una delle vetture di Assetto Corsa Evo alle prese con un cordolo Gli autori hanno scelto anche stavolta la strada dell'accesso anticipato per poter sfruttare il feedback degli utenti e migliorare ulteriormente l'esperienza nel corso del tempo, aggiungendo man mano nuovi contenuti e rifinendo le meccaniche di un gameplay che non vuole lasciare davvero nulla al caso, come abbiamo confermato nel nostro provato di Assetto Corsa Evo.

Donkey Kong Country Returns HD In uscita su NSW il 16 gennaio Donkey Kong Country Returns HD segna il ritorno di un grande classico Nintendo, dotato per l'occasione di una grafica completamente rimasterizzata e di un'offerta che oltre all'esperienza originale include anche i contenuti introdotti all'epoca della versione per Nintendo 3DS, il tutto naturalmente giocabile in solitaria oppure in cooperativa insieme a un amico. Una frenetica sequenza di Donkey Kong Country Returns HD Al comando di Donkey Kong e Diddy Kong, ci troveremo a partire per una frenetica avventura, fatta di veloci sequenze platform con tantissime variazioni sul tema, mentre i due protagonisti difendono la loro isola dai malvagi invasori della tribù Tiki Tak, che si sono impossessati delle preziose banane d'oro. Riusciremo a recuperarle?

Dynasty Warriors: Origins In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 17 gennaio Dopo il deludente esperimento open world del nono capitolo e il ritorno alla struttura tradizionale, sembra che Omega Force e Koei Tecmo siano finalmente pronti a rivoluzionare uno dei loro franchise più importanti con Dynasty Warriors: Origins. Un episodio che fin da subito sembra voler tagliare i ponti con il passato, proponendo finalmente un'evoluzione delle meccaniche Musou che ben conosciamo. Il nostro personaggio in Dynasty Warriors: Origins Si parte dalla trama, sorprendentemente appassionante, che rivisita ancora una volta gli eventi narrati nel Romanzo dei Tre Regni ma ci mette al comando di un protagonista inedito e sconosciuto: un guerriero privo della memoria, che non ricorda il proprio passato ma sembra possedere straordinarie abilità nel combattimento e forte un senso della giustizia. Così, quando scoppia la Rivolta dei Turbanti Gialli, il nostro personaggio decide di entrare nella squadra di Liu Bei e lottare per abbattere le truppe dei rivoltosi. Si tratta tuttavia solo dell'inizio di un lungo percorso per il guerriero senza nome. La furia dei combattimenti di Dynasty Warriors: Origins Abbiamo provato le prime ore di Dynasty Warriors: Origins e notato le tante novità introdotte dagli sviluppatori, in particolare per quanto riguarda il gameplay: scordatevi le combo infinite e il grado di sfida nullo, perché in questo capitolo dovrete agire strategicamente e sfruttare ogni risorsa per evitare uno spiacevole game over.

Final Fantasy 7 Rebirth In uscita su PC il 23 gennaio Senza dubbio uno dei giochi più attesi dagli utenti PC, Final Fantasy 7 Rebirth farà il proprio debutto questo mese sulla piattaforma Windows, portandosi dietro la straordinaria spettacolarità di un'avventura che sulle configurazioni più potenti sarà certamente in grado di consegnarci un'esperienza visiva intensa e dal grandissimo impatto. Come abbiamo scritto nella recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, tuttavia, la grafica rappresenta solo uno degli elementi che compongono l'eccezionale rifacimento del classico targato Square Enix, che anche e soprattutto sul piano narrativo si rimette in discussione e introduce parecchie novità, riprendendo i protagonisti esattamente da dove li avevamo lasciati al termine di Final Fantasy 7 Remake. Sul piano strutturale, poi, l'impianto compie un sostanziale passo in avanti aprendosi all'esplorazione di un'ambientazione tanto estesa quanto affascinante, ricca di opportunità come di insidie, mostrandoci la bellezza del pianeta Gaia quasi nella sua totalità e proponendo di continuo attività con cui è possibile cimentarsi per arricchire il gameplay. Cloud Strife in Final Fantasy VII Rebirth Dopodiché, naturalmente, c'è il sistema di combattimento ibrido action/strategico che gli sviluppatori hanno ulteriormente migliorato, andando a caratterizzare in maniera precisa ogni singolo personaggio ma senza dimenticare le sfaccettature RPG che era lecito attendersi da un capitolo di Final Fantasy, e che anche stavolta non deludono.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. In uscita su PC il 28 gennaio La celebre serie di picchiaduro a incontri SEGA fa il proprio debutto su Steam con Virtua Fighter 5 R.E.V.O., una remaster del quinto capitolo che non solo rinnova la grafica originale del gioco portandola a 4K e migliorando i modelli dei personaggi, ma introduce anche importanti novità riguardo al multiplayer competitivo. Uno degli incontri di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. La nuova edizione include infatti la tecnologia del rollback netcode, che va a eliminare eventuali problemi di latenza durante le partite online, enfatizzando al massimo questa componente dell'esperienza anche grazie alle nuove modalità Torneo e Campionato per un massimo di sedici partecipanti, che si affiancano all'arcade mode e al classico versus.

Marvel's Spider-Man 2 In uscita su PC il 30 gennaio A gennaio arrivano su PC ben due esclusive PlayStation di peso, e dati alla mano Marvel's Spider-Man 2 si pone come quella dotata del potenziale maggiore per la straordinaria popolarità del personaggio, per la qualità del lavoro svolto da Insomniac Games e per il successo che l'atteso sequel ha già avuto modo di riscuotere su PS5, confermando l'importanza di questa proprietà intellettuale. Peter con il costume da simbionte in Marvel's Spider-Man 2 Nel gioco ritroviamo Peter Parker e Miles Morales, ancora una volta alle prese con le minacce criminali che incombono sulla città di New York ma forti di un affiatamento che nulla potrebbe scalfire... oppure no? Quando Peter entra in contatto con un misterioso simbionte che lo avvolge in una variante nera del suo costume, le cose prendono una piega inaspettata. Come se non bastasse, lo spietato Kraven ha deciso di fare di Manhattan il suo nuovo terreno di caccia e ha sguinzagliato i propri scagnozzi per catturare qualsiasi metaumano si muova fra le strade, a cominciare dai due Spider-Man. Affrontare il cacciatore si rivelerà più complicato del previsto, specie laddove si voglia farlo senza rinunciare ai propri principi. Lo spietato Kraven in Marvel's Spider-Man 2 Dotato di un'ambientazione open world ancora più ricca, ampia e dettagliata, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, l'ultimo progetto di Insomniac Games potrà contare per la conversione PC sull'esperienza maturata da Nixxes con questo genere di operazioni (sono gli stessi di Horizon: Zero Dawn Remastered).

Sniper Elite: Resistance In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 30 gennaio Disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, Sniper Elite: Resistance introduce per la prima volta un protagonista diverso da Karl Fairburne. Durante la campagna del gioco sviluppato da Rebellion vestiremo infatti i panni di Harry Hawker, un agente dello Special Operations Executive che viene inviato nella Francia occupata dai nazisti. Un tiro dalla distanza in Sniper Elite: Resistance Anch'egli specializzato nei tiri dalla distanza con il fucile da cecchino, Hawker ha il compito di recuperare i progetti relativi all'ennesima super arma tedesca prima che venga effettivamente realizzata, visto che uno strumento simile potrebbe conferire a Hitler e alle sue truppe un sostanziale vantaggio sugli avversari, cambiando così le sorti della seconda guerra mondiale. Abbiamo provato Sniper Elite: Resistance qualche settimana fa, trovandoci di fronte all'impianto action stealth di sempre ma applicato a scenari più articolati del solito, che ci vedranno eliminare silenziosamente i soldati tedeschi e utilizzare espedienti di vario genere al fine di camuffare il suono del nostro fucile durante i colpi da lontano. Le nuove kill cam a raggi X di Sniper Elite: Resistance si attivano anche durante le eliminazioni ravvicinate Le novità di questo episodio ruotano attorno a un arricchimento delle ormai iconiche kill cam a raggi X, che ora si attivano anche in situazioni differenti, e a un miglioramento della fisica dei proiettili per una simulazione più convincente. Sono inoltre presenti coinvolgenti missioni extra che ci consentiranno di unirci alla resistenza francese. AGGIORNAMENTO: Una versione precedente dell'articolo riportava erroneamente l'arrivo di Forspoken su Xbox Series X|S il 24 gennaio 2025. Al momento, tuttavia, non è stato ancora confermata ufficialmente una data d'uscita del gioco sulla console Microsoft, dunque abbiamo aggiornato il testo di conseguenza.