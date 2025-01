Prisma è il nuovo RPG degli autori di Cris Tales e cita Persona 5 a più riprese

In arrivo su PC ma ancora privo di una data di uscita ufficiale, Prisma ci mette nei panni di Alma, una giovane reporter che entra in possesso di una sorta di macchina fotografica speciale che le consente di varcare i confini di una dimensione parallela e non solo.

Una campagna Kickstarter in vista

Reduci dall'eccellente Cris Tales, gli sviluppatori di Dreams Uncorporated hanno annunciato una campagna Kickstarter per finanziare la realizzazione di Prisma, e immaginiamo che fra gli stretch goal potrebbero esserci anche eventuali versioni console del gioco.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questo interessante progetto, un'occhiata al trailer conferma come detto la pesante influenza di esperienze eccezionali come Persona 5 e The World Ends With You, che gli stessi autori di Prisma hanno confermato di aver preso come riferimento per questa produzione.

Alla luce anche del peculiare design dei personaggi, che rappresenta a suo modo una firma per Dreams Uncorporated, sarà interessante capire come e quanto questo tipo di direzione e di stile audiovisivo si sposeranno con l'impianto RPG strategico di cui si vede un'anteprima nel video.