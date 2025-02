Jurassic World: La Rinascita si mostra con il primo trailer che annuncia anche la data di uscita

Una storia nuova

La storia di Jurassic World: La Rinascita prende dunque in considerazione quanto accaduto in Il Dominio, ma rappresenta in effetti l'avvio di un nuovo arco narrativo, con personaggi inediti.

Tra questi ci sono i protagonisti: Zora Bennett, interpretata da Scarlett Johansson, e il paleontologo Henry Loomis, interpretato da Jonathan Bailey, impegnati in una missione speciale.

I due sono impegnati in una missione top secret per recuperare del materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti al mondo, ma si ritrovano in qualche modo bloccati su un'isola dove gli eventi prendono una piega inaspettata in seguito a una scoperta sconvolgente su un segreto rimasto celato per anni.

La sceneggiatura è scritta da David Koepp, che era stato già autore degli script dei primi due film della serie, all'epoca sotto la regia di Steven Spielberg, a quanto pare con la possibilità di spaziare in nuove direzioni. Dal punto di vista dei videogiochi, abbiamo visto quando uscirà Jurassic World Evolution 3, ovvero nell'anno fiscale 2026, dunque forse nei mesi successivi al lancio del film al cinema.