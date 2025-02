Su PS Store tornano i PlayStation Indies, con tante offerte sui giochi PS4 e PS5

Fin quanto sarà possibile approfittarne? L'iniziativa termina nella notte fra il 19 e il 20 febbraio , dunque avete ancora diversi giorni di tempo per decidere cosa portarvi a casa, magari in attesa del nostro immancabile approfondimento.

Qualche consiglio rapido

Non potevamo tuttavia lasciarvi senza qualche consiglio rapido, a cominciare magari dal c ontroverso Slitterhead: l'ultima creatura partorita dalla mente di Keiichiro Toyama, il padre di Silent Hill, può essere vostra a metà prezzo, dunque 30,49€ anziché 60,99€.

Nell'elenco delle offerte troviamo anche il recente e brillante Nine Sols, accattivante metroidvania a base di animali antropomorfi e colpi di spada da deflettere, che grazie alla promozione dei PlayStation Indies è disponibile a 23,19€ anziché 28,99€, dunque con una riduzione pari al 20%.

Se sentite l'orgoglio italiano ribollirvi nelle vene quando si parla di produzioni nostrane, sarete felici di sapere che anche il tanto chiacchierato Enotria: The Last Song rientra negli sconti: potete averlo per 24,49€ anziché 34,99€, risparmiando in questo modo il 30%.

La stessa percentuale di sconto la ritroviamo applicata al meraviglioso Sea of Stars, un titolo che "guarda al passato per volare fra le stelle" e che non mancherà di appassionarvi se amate i classici jRPG. Il prezzo? 24,49€ anziché 34,99€.