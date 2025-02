Marvel's Spider-Man 2 per PC ha dei problemi, conferma Digital Foundry

Anche Digital Foundry ha confermato che Marvel's Spider-Man 2 per PC ha dei problemi: pur non avendo ancora pubblicato un'analisi completa del gioco, i redattori della testata inglese hanno accennato a come la conversione realizzata da Nixxes non li abbia entusiasmati.

In particolare, sembra che l'implementazione del ray tracing abbia creato più di un inconveniente, dando vita ad artefatti e difetti visivi di vario genere sui capelli e sulle ombre, in particolare laddove si vada ad attivare la ray reconstruction.

La sensazione è che in questo momento il gioco non appaia come dovrebbe utilizzando i settaggi più alti e soffra anche di problemi con le prestazioni, evidenziate da un frame pacing largamente incostante e da cali di frame rate che si verificano in maniera un po' casuale.

Secondo Digital Foundry le incertezze mostrate da Marvel's Spider-Man 2 su PC durante le fasi esplorative all'interno degli scenari sembrerebbero dipendere da un collo di bottiglia relativo al processore, ma avendo utilizzato per i test un AMD Ryzen 7 9800x3D è davvero difficile che la causa sia quella.