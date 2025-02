Call of Duty: Black Ops 6 dà il via a una prova gratuita per il multiplayer e Zombie

Call of Duty: Black Ops 6 è uno dei giochi di maggior successo della serie, ma se non siete sicuri che faccia al caso vostro ora avete la possibilità di provare il multiplayer e la modalità Zombie. Infatti, Activision ha dato il via a un periodo di prova gratuito su tutte le piattaforme per il fine settimana.

Per la precisione, sarà disponibile da oggi, giovedì 6 febbraio, fino a lunedì 10 dicembre e permetterà di cimentarsi nell'azione frenetica di Zombie e in una selezione di mappe e modalità del multiplayer, inclusi alcuni contenuti pubblicati per il lancio della Stagione 2. Se siete interessati, potrete accedere alla prova gratuita tramite PlayStation Store, Xbox Store e Battle.net.