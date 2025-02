Terminator e Call of Duty: Black Ops 6 insieme per uno speciale Bundle Operatore

Call of Duty: Black Ops 6 e Terminator hanno annunciato una speciale collaborazione per portare nell'ultimo capitolo della serie Activision (e in Warzone) il Bundle Operatore del T-800 con il volto di Arnold Schwarzenegger.

Il pacchetto include due skin, una raffigurante il Terminator T-800 in versione "integra", con il suo corredo di tessuti biologici creati in laboratorio per rendere questa macchina l'infiltrato perfetto tra le fila della Resistenza; l'altra raffigurante il personaggio in versione esoscheletro.

Nel trailer vediamo in azione il Terminator con le stesse armi del primo film della saga cinematografica, mentre affronta senza timore i propri avversari all'interno della mappa, seminando morte e distruzione.

A ben vedere non si tratta di un debutto assoluto per il T-800 di Schwarzenegger, ad ogni modo: la skin aveva già fatto la sua comparsa in Call of Duty: Vanguard, l'episodio pubblicato nel 2021.