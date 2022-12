USB-C: decisa la data a partire dalla quale in Europa sarà obbligatorio per i dispositivi mobili

La data entro la quale tutti i nuovi dispositivi mobili venduti nell'UE dovranno utilizzare la ricarica USB-C è stata ufficialmente confermata. Si tratta del 28 dicembre 2024.

La Direttiva 2022/2380, l'emendamento alla normativa UE esistente che applicherà la nuova regola sui caricabatterie, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, rivelando la scadenza entro la quale tutti i produttori di telefoni dovranno conformarsi alle nuove normative.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva pubblicata, gli Stati membri dell'UE sono tenuti ad adottare e pubblicare leggi conformi alla Direttiva 2022/2380 entro il 28 dicembre 2023. Le leggi entreranno in vigore un anno dopo, il 28 dicembre 2024. In precedenza, vi ricordiamo, era stata fissata come scadenza l'autunno 2024: ora però abbiamo data definitiva.

Anche gli iPhone dovranno passare all'USB-C

I parlamentari europei e gli Stati membri dell'UE hanno votato per l'adozione delle porte di ricarica USB-C già in ottobre. La normativa si applica solo ai dispositivi mobili, ma questo significa che saranno inclusi anche prodotti come i modelli Nintendo Switch e Steam Deck. I computer portatili dovranno adattarsi invece alla normativa solo a partire dal 28 aprile 2026.

Questo significa anche che gli iPhone avranno l'USB-C, come confermato da Apple lo scorso ottobre. Ovviamente la compagnia non è affatto contenta della soluzione.