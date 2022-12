The Witcher 3: dove acquistarlo al prezzo più basso prima dell'aggiornamento next-gen

Il 14 dicembre 2022, The Witcher 3 si aggiornerà con l'update "next-gen" su PC, PlayStation e Xbox (la versione Switch arriverà più avanti). Il gioco sarà quindi disponibile nella sua versione migliore tramite un aggiornamento gratuito. Se però non possedete ancora il gioco e lo volete acquistare ora, quali sono i prezzi? Dove è possibile comprarlo al prezzo più basso?

Al momento della scrittura di questa notizia, potete acquistare The Witcher 3 (per ancora poche ore) su Steam a un prezzo molto basso. La versione base del gioco costa infatti 5.99€, mentre quella che include entrambe le espansioni costa 9.99€. Potete trovare il gioco a questo indirizzo.

Potete trovarlo anche su GOG a 5.99€ (standard) e 10.00€ (GOTY), a questo indirizzo.

Geralt di Rivia in The Witcher 3

Nel caso siate però giocatori console, avete due possibilità: acquistare una copia digitale o una copia fisica. Iniziamo con PlayStation. Sullo store di Sony il gioco non è attualmente in offerta e costa cifra piena: 49.99€.

Potete trovarlo però in versione fisica PlayStation su Amazon Italia nella versione GOTY (ovvero con entrambe le espansioni incluse) a 20.90€. Badate al fatto che si tratta di uno dei prezzi più alti degli ultimi anni: con l'avvicinarsi dell'aggiornamento gratuito il prezzo è aumentato. Nondimeno, si tratta di un prezzo ottimo per la versione completa del gioco e se non volete aspettare nemmeno un giorno per iniziare a giocare è il modo migliore per avere il gioco a basso prezzo. Passando a Xbox, la situazione è identica per quanto riguarda la versione digitale del gioco. Su Xbox Store, come potete vedere qui, il gioco in versione GOTY costa 49.99€.

Passando invece alla versione fisica di Xbox, la potete trovare su Amazon Italia, purtroppo a un prezzo leggermente superiore rispetto alla versione PS4. The Witcher 3 GOTY per Xbox One costa ora 29.99€. È anche disponibile la versione inglese a un prezzo inferiore, ma non include l'italiano, nemmeno con i sottotitoli, quindi supponiamo che per molti non si tratti della scelta migliore. Diteci, avete intenzione di (ri)giocare a The Witcher 3 Wild Hunt con l'arrivo dell'update next-gen, oppure non ne sentite il bisogno?

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.