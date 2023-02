PlayStation VR2: demo di Horizon, Resident Evil, Star Wars e altri disponibili su PS Store

Sony sta pubblicando una serie di demo dedicate a PlayStation VR2 su PlayStation Store, con varie versioni di prova dei principali giochi di lancio come Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village VR e altri disponibili già sul negozio online di PS5.

L'iniziativa di Sony punta a far conoscere il più possibile la libreria di giochi messa a disposizione per PlayStation VR2, consentendo un accesso più libero a varie versioni di prova anche per consentire di provare quante più esperienze possibili gratuitamente.

Considerando anche il prezzo richiesto per l'acquisto del visore, l'accesso a contenuti gratuiti, anche se limitati, è sicuramente un'ottima cosa per i nuovi acquirenti di PlayStation VR2. Per il momento, su PlayStation Store possiamo trovare le seguenti demo, anche se la lista riportata qui sotto presenta solo una selezione di tutte quelle disponibili:

Ricordiamo che PlayStation VR2 è disponibile ufficialmente a partire da oggi. Ulteriori giochi verranno presentati nel corso del PlayStation State of Play annunciato per questa settimana, giovedì 23 febbraio, in un notevole impegno da parte di Sony nel supporto iniziale per la sua nuova periferica per PS5.