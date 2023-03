Epic Games perde: pagherà multa e rimborsi per i giocatori di Fortnite, è la conclusione dell'FTC

Oggi la Federal Trade Commission (FTC) ha concluso un'ordinanza contro Epic Games in merito al caso degli acquisti indesiderati di Fortnite. La FTC ha sostenuto che Epic ha messo in atto una serie di tattiche per spingere ad acquisti indesiderati di valuta virtuale all'interno del battle royale; queste tattiche hanno portato a milioni di dollari di spese non autorizzate dai consumatori. Con l'ordine ora in vigore, l'azienda dovrà pagare 245 milioni di dollari di multa. Questo denaro sarà destinato ai rimborsi per i giocatori che sono stati colpiti da queste pratiche.

I consumatori che ritengono di aver subito un addebito ingiusto per gli acquisti in Fortnite possono rivolgersi a un sito web creato dalla FTC per richiedere il rimborso. La FTC intende rendere disponibili i rimborsi per i seguenti utenti:

Genitori i cui figli hanno effettuato un acquisto non autorizzato con carta di credito nell'Epic Games Store tra gennaio 2017 e novembre 2018.

Giocatori di Fortnite a cui è stata addebitata valuta di gioco (V-Bucks) per oggetti di gioco indesiderati (come cosmetici, lama o Pass battaglia) tra gennaio 2017 e settembre 2022

Giocatori di Fortnite i cui account sono stati bloccati tra gennaio 2017 e settembre 2022 dopo aver contestato gli addebiti non autorizzati con le società di carte di credito.

Inoltre, l'ordine proibirà a Epic Games di addebitare spese ai clienti senza averne ottenuto il consenso. Fortnite non sarà più in grado di bloccare l'accesso ai propri account ai consumatori che contestano gli addebiti non autorizzati.

Il voto della Commissione è stato unanime, con un 4-0 a favore dell'approvazione della denuncia e dell'ordine contro Epic Games. La compagnia dovrà pagare e i giocatori che si sentono ingiustamente addebitati saranno rimborsati.

