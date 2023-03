Steam Deck OLED è possibile? Sì, dice Valve, ma è molto più complicato di quanto pensiate

Steam Deck ha solo un anno di vita, ma molti stanno già pensando a future versioni della console. Uno dei dettagli spesso discussi è lo schermo: al pari di Switch, arriverà mai un modello OLED? La risposta breve di Pierre-Loup Griffais - programmatore presso Valve che lavora su Steam Deck - è che Valve "comprende i limiti dell'attuale tecnologia di Deck, in termini di schermo. Vogliamo anche che sia migliore. Stiamo valutando tutte le possibilità".

La risposta più lunga è che non basta scambiare uno schermo per un altro. "Credo che le persone guardino alla questione come a una situazione incrementale e pensino che si tratti di una semplice sostituzione", dice Griffais. "Ma in realtà lo schermo è il cuore del dispositivo. Tutto è ancorato ad esso. In pratica, quando si parla di un dispositivo così piccolo, tutto è architettato intorno ad esso. Credo che il lavoro da fare sarebbe maggiore di quanto si pensi. [...] Non credo che stiamo scartando nulla. Ma l'idea che basti inserire un nuovo schermo e il gioco è fatto [è sbagliata]: per essere fattibile ci vorrebbe ben altro".

Quando Valve stava progettando Steam Deck, la flessibilità del pannello LCD era in realtà una delle sue principali priorità, in particolare la possibilità di ridurre al massimo la retroilluminazione per giocare comodamente in condizioni di scarsa illuminazione e la possibilità di modificare la frequenza di aggiornamento per preservare la durata della batteria. Griffais dice che, per quanto ne sa, questo dovrebbe essere possibile anche su un OLED, ma richiederebbe una configurazione specifica.

"È una cosa che si deve pianificare in anticipo. Quando abbiamo lavorato a questo schermo, ci siamo assicurati che potesse essere supportato, anche se la commutazione della frequenza di aggiornamento non era ancora pronta al momento della pubblicazione. Per noi era molto importante che tutto ciò fosse supportato. Si tratta quindi di un aspetto da tenere presente quando si valutano e si selezionano le possibili opzioni. Ma non c'è nulla di diverso tra LCD e OLED, o tra le diverse tecnologie degli schermi, che lo renda un ostacolo. Si tratta di come si progetta l'intero sistema e di cosa c'è tra lo schermo e il SOC".

Griffais afferma anche che ci vorranno anni per una versione più potente di Steam Deck.