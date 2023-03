Offerte eBay: Xiaomi 13 da 8+256 GB in sconto nella versione bianca

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare uno Xiaomi 13 da 8+256 GB, in colore bianco. Lo sconto segnalato è di 229€, ovvero del 23%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è neophoniastore, con il 99.7% di feedback positivo e catalogato come servizio eBay Premium, per velocità di spedizione e affidabilità. Il pagamento è possibile con PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Xiaomi 13 è un telefono molto buono, con evidenti qualità e alcune eccellenze, una scheda tecnica notevole e un design davvero piacevole, seppur evidentemente ispirato a iPhone." Xiaomi 13 propone 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il display è un Full HD+ a 120 Hz AMOLED da 6.36 pollici. Monta una fotocamera da 50 MP. È uno smartphone sottile (7.98 mm) e pesa 189 grammi. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica 67 W.