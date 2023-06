I voti di Edge: ottimi Street Fighter 6 e System Shock, malissimo Gollum

È uscito il numero 386 della celebre rivista britannica Edge e, come da tradizione, riportiamo i voti che emergono dalle recensioni presenti, con delle ottime valutazioni per Street Fighter 6 e System Shock e una sonora bocciatura per The Lord of the Rings: Gollum, tra le altre cose.

Sono comunque molti i giochi interessanti recensiti in questo numero. Trattandosi di una rivista a cadenza mensile, vi si trovano condensati titoli usciti in un arco di tempo piuttosto lungo:

Street Fighter 6 - 9

Diablo IV - 7

System Shock - 9

Miasma Chronicles - 6

Amnesia: The Bunker - 8

After Us - 4

Firmament - 6

The Lord of the Rings: Gollum - 3

What the Car? - 7

Mask of the Rose - 7

Street Fighter 6 e System Shock si portano a casa un "9", voto non facile da ottenere sulla rivista in questione, mentre stupisce un po' il 7 a Diablo 4, su cui forse ci saremmo aspettati di più. Proprio a questo proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione definitiva di Diablo 4 pubblicata proprio oggi.

Abbastanza prevedibile il 3 a The Lord of the Rings: Gollum, mentre Amnesia: The Bunker se la cava decisamente bene con un 8.