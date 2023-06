Skull and Bones: la beta sembra sia ora solo su PC, niente console

La beta di Skull and Bones sembra aver subito una variazione proprio nelle ultime ore, con la rimozione delle versioni console e lo spostamento del test solo su PC, in base a quanto riferito da varie fonti.

Come riportato da InsiderGaming, vari membri del canale Discord ufficiale dedicato alla beta di Skull and Bones hanno riferito che la versione di prova è stata limitata alla sola edizione PC, ma l'informazione è effettivamente corroborata anche dal sito ufficiale Ubisoft, dove sembrano spariti i riferimenti a PS5 e Xbox Series X|S per quanto concerne la beta in arrivo.

Non sono state fornite informazioni su questo cambio di programma, ma qualcosa dev'essere cambiato, visto che inizialmente il periodo di beta test a numero chiuso sembrava comprendere tutte le piattaforme previste. Uno sviluppatore su Discord sembra abbia riferito che la questione verrà comunque "aggiustata", ma che la cosa potrebbe "prendere alcuni giorni, visto che ora sono tutti impegnati con l'Ubisoft Forward".

In base a quanto riferito in precedenza, la beta di Skull and Bones è prevista dal 25 al 28 agosto 2023. Il gioco ha avuto un percorso a dir poco accidentato: lo sviluppo sembra sia partito addirittura nel 2013 come espansione spin-off di Assassin's Creed IV: Black Flag, mentre l'annuncio ufficiale del gioco con questa identità è stato fatto nel 2018, ma da allora sono stati tanti i posticipi.

A questo punto, Skull and Bones non dovrebbe essere lontano anche se non ha ancora una data d'uscita, nel frattempo sembra sia emerso che il suo costo sia superiore ai 120 milioni di dollari.