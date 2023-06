PlayStation Plus, Sony ribadisce: niente giochi first party al day one nel catalogo

I giochi first party Sony non arriveranno nel catalogo di PlayStation Plus al day one: lo ha ribadito nel corso di un'intervista il responsabile degli abbonamenti al servizio, Nick Maguire, confermando l'attuale strategia della casa giapponese.

"Siamo soddisfatti del nostro attuale approccio", ha detto Maguire ai microfoni di GamesIndustry.biz. "Inserire i giochi un po' più tardi nel catalogo di PS Plus si traduce nella possibilità di raggiungere ulteriori utenti dodici, diciotto o ventiquattro mesi dopo la loro pubblicazione."

A poche ore dall'annuncio dei giochi di giugno 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, il responsabile Sony ha confermato che questa strategia per loro sta funzionando bene.

"Occasionalmente ci sarà la possibilità di investire in tal senso, come abbiamo fatto con Stray, e non mancheremo di cogliere queste opportunità; ma per noi lanciare i titoli first party al di fuori del servizio è una strategia efficace e la manterremo in futuro."

Maguire ha quindi parlato della varietà dell'attuale catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, che ha prodotto "un miliardo di ore di gameplay dal debutto" e ha dunque moltiplicato il tempo che gli utenti hanno dedicato al servizio rispetto agli anni precedenti.

