Starfield: la mancanza di traduzione in alcune lingue sta generando proteste

Starfield ha oggettivamente un grosso problema, che va ben al di là dei 30 fps su Xbox Series X|S, ed è la mancanza di traduzione in diverse lingue, che sta generando varie proteste dislocate in diverse parti del mondo, in questi giorni.

Viviamo qualcosa del genere anche dalle nostre parti, visto che il gioco non avrà il doppiaggio in italiano, ma quantomeno possiamo utilizzare i sottotitoli nella nostra lingua, cosa che non è concessa ad altre aree geografiche, in cui i giocatori stanno manifestando il proprio disappunto.

Il doppiaggio di per sé è piuttosto limitato: le uniche lingue disponibili sono inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese. Si potrebbe avere da ridire sul fatto che manchi l'italiano, vista la presenza anche del giapponese, ma indubbiamente su questo aspetto saranno state fatte delle valutazioni in termini di rilevanza dei mercati e dimensioni del pubblico potenziale.

Fa più discutere la quantità di traduzioni del testo scritto, che sarà disponibile solo in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese, polacco, portoghese (brasiliano) e cinese semplificato. Non sono poche lingue, ma considerando l'impatto globale di una produzione del genere, si sarebbe potuto fare sicuramente qualcosa di più.

In particolare, utenti dei paesi arabi e della Corea del Sud hanno fatto partire anche delle petizioni per chiedere la traduzione almeno testuale nella propria lingua. Starfield conterrà una grande quantità di dialoghi e di testo, dunque anche la semplice presenza della traduzione scritta ha dei costi, ma stiamo comunque parlando di Microsoft, una delle compagnie più ricche del mondo che non dovrebbe avere problemi ad organizzare il lancio di un gioco con il maggior supporto possibile in termini globali.

Su Starfield abbiamo appreso molte informazioni dal recente video deep dive che ha svelato tanti dettagli dell'attesa simulazione spaziale, in arrivo il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S.