Forza Motorsport contro Gran Turismo 7: un primo video confronto spunta già online

Forza Motorsport e Gran Turismo 7 hanno già il loro video confronto online, opera del solito ElAnalistaDeBits, youtuber sempre molto attivo su questi fronti in tempi anche da record, che ha messo insieme un montaggio di scene per cercare di confrontare i due giochi.

Bisogna premettere che il video lascia un po' il tempo che trova, mettendo a confronto situazioni di gioco diverse e piste differenti, ma lo youtuber ha comunque cercato di trovare momenti che potessero essere paragonabili, scegliendo peraltro le stesse auto e situazioni di gara simili.

C'è anche da specificare che la versione mostrata di Forza Motorsport non è quella definitiva, visto che il gioco arriverà solo il 10 ottobre 2023 e la demo presa in considerazione si basava su un build preliminare, come spiegato da Turn 10.

In ogni caso, sono visibili alcune differenze caratteristiche, che dimostrano peraltro alcuni diversi approcci da parte dei team alla rappresentazione delle corse. Illuminazione e gestione del meteo risultano piuttosto differenti, così come i segni di usura sulle auto o la rappresentazione di alcuni particolari specifici, tra esterni e interni, oltre ai diversi modi di costruire gli scenari circostanti.

Al di là delle differenze, bisogna comunque dire che Gran Turismo 7 sembra comportarsi egregiamente, se si considera che si tratta di un gioco cross-gen mentre Forza Motorsport è esclusivamente legato a questa generazione su PC e Xbox Series X|S. Di quest'ultimo abbiamo visto di recente un video sulla nuova modalità Carriera e abbiamo saputo che potrebbe non avere un seguito diretto.