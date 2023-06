Nicolas Cage visita Kojima Productions, sarà in Death Stranding 2?

Nicolas Cage ha fatto visita a Kojima Productions, come rivelano le foto pubblicate su Twitter da Hideo Kojima. Quale sarà stato il motivo della visita dell'attore? Esiste la probabilità che compaia in Death Stranding 2?

Come certo ricorderete, nei giorni scorsi Nicolas Cage ha presentato il suo personaggio in Dead by Daylight sul palco del Summer Game Fest 2023, spendendo parole molto positive nei confronti dei videogiochi in generale.

Sappiamo quanto Kojima sia appassionato di cinema e indubbiamente conosce il lavoro di Nicolas Cage, dunque immaginiamo sia effettivamente possibile per la star hollywoodiana una partecipazione a Death Stranding 2.

In che ruolo? Probabilmente si tratterà di un cameo con Cage che comparirà nella forma di un ologramma per assegnarci una missione, esattamente come accaduto nel primo episodio con alcuni suoi colleghi dell'industria cinematografica.

A tal proposito, qualche settimana fa Elle Fanning si è detta sorpresa dal livello di interesse manifestato nei confronti di Death Stranding 2 e del suo personale contributo al gioco.