South of Midnight: prime immagini e dettagli per l'esclusiva Xbox di Compulsion

Svelato con un primo teaser trailer all'Xbox Games Showcase 2023, South of Midnight è una delle sorprese provenienti dai first party Microsoft, in questo caso da Compulsion Games, di cui vediamo ora le prime immagini e alcuni dettagli svelati dal team.

Nonostante il primo trailer di presentazione non lo faccia capire bene, trattandosi essenzialmente di una scena d'intermezzo, South of Midnight è un action adventure in terza persona, caratterizzato da una particolare ambientazione che richiama il sud degli Stati Uniti, con riferimento alle tradizioni folkloristiche di alcune zone.

Il gioco è ambientato in una versione alternativa del mondo moderno, ma gli scenari sono principalmente rurali, collocandosi piuttosto lontano dalle grandi zone urbane, dove un senso di magia e pericolo può ancora permanere tra natura quasi incontaminata e luoghi misteriosi.

Storia e ambientazione prendono ispirazione dal realismo magico e dal gotico del sud come generi letterari, spiegano i Compulsion, dai lavori di William Faulkner agli eventi storici della guerra civile, della grande depressione e stranezze più moderne.

Protagonista della storia è Hazel, una giovane donna in missione, che abbandona la sua città natale (fittizia) di Prospero per prendere parte a una grande avventura. Si tratta di un personaggio complesso, tormentato da rapporti travagliati con la madre e con altre figure importanti ma rimanendo sarcastica e con un approccio anche umoristico alle cose.

Hazel è in grado di utilizzare la magia attraverso il Weaving, che è quella sorta di incantesimo che si vede alla fine del trailer di presentazione: si tratta di una sorta di interazione standard per la protagonista, che agisce sia in combattimento che con gli scenari. È un'abilità innata e consente di modificare il "tessuto della realtà", portando il Weaver a poter combattere i mostri con questa magia ma anche a riparare danni e problemi che si incontrano nel mondo.

Le creature e i mostri che la protagonista incontra in South of Midnight sono tutti ispirati alla mitologia degli Stati Uniti del sud, con un misto di suggestioni dalle leggende europee e caraibiche in una sorta di mitologia creola. Il particolare "Shakin Bones" che vediamo nel teaser trailer sarebbe un Arconte, un personaggio che dovrebbe avere una certa importanza nella storia, ispirato alla leggenda di Robert Johnson.

Nella creazione di un mondo così fondato su atmosfere particolari concorre anche la scelta di un accompagnamento musicale che ha molto a che fare con le aree prese in considerazione, oltre ovviamente allo stile grafico che richiama il linguaggio visivo delle tradizioni locali, ispirandosi anche all'animazione in stop-motion.