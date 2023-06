Ghost Trick: Detective Fantasma potrebbe ricevere un seguito se il remaster avrà successo

Ghost Trick: Detective Fantasma sta per tornare in forma di remaster per le piattaforme moderne, ma potrebbe anche avere un seguito nel caso in cui gli utenti dovessero dimostrare abbastanza "supporto" per il gioco, cosa che si può tradurre in "se il remaster venderà abbastanza".

Uscito originariamente su Nintendo DS nel 2010, Ghost Trick: Detective Fantasma è diventato un vero e proprio gioco di culto presso molti giocatori. Non ha ottenuto il successo commerciale sperato, ma le sue grandi qualità e le caratteristiche peculiari non sono comunque passate inosservate, e con il tempo sono emerse anche maggiormente.

Il director Shu Takumi, il producer Shingo Izumi e il director della nuova versione, Atsushi Maruyama, hanno preso parte a un'intervista con Game Informer, durante la quale è stato toccato anche l'argomento del possibile seguito.

Takumi ha spiegato che Ghost Trick: Detective Fantasma è autoconclusivo e la storia non prevederebbe un seguito, ma questo potrebbe comunque introdurre qualche altra diramazione narrativa da raccontare in un seguito. "La storia di Ghost Trick: Detective Fantasma viene completamente raccontata in un singolo gioco, dunque non sarebbe facile creare un seguito. Tuttavia, i poteri dei morti che vengono introdotti in questo gioco potrebbero portare a nuove possibilità".

Tuttavia, il producer Izumi ha anche aperto alla possibilità che un seguito possa essere preso in considerazione, ma solo se il remaster dovesse avere successo: "Al momento, siamo interamente dedicati a lanciare Ghost Trick: Detective Fantasma, dunque non abbiamo avuto tempo di pensare a cosa fare più avanti. Spero però che la quantità di persone che vogliono giocare a questo titolo sia abbastanza ampia da farci considerare un seguito", ha spiegato.

Abbiamo visto un nuovo video di Ghost Trick: Detective Fantasma nel corso del recente Capcom Showcase, con il gioco in arrivo il 30 giugno 2023 su PC e console varie.