April O'Neil nel cosplay di britnithecat ci porta nelle strade di New York delle Tartarughe Ninja

Le Tarturughe Ninja sono un grande franchise che ha trovato spazio nei fumetti, in televisione e nel mondo dei videogiochi, oltre che tra i cosplay. In particolar modo, è molto apprezzata April O'Neil, l'amica dei protagonisti. Possiamo ad esempio vedere ora un cosplay di April O'Neil realizzato da britnithecat .

La foto del cosplay di April O'Neil

britnithecat ci propone un semplice ma efficace scatto fotografico per il proprio cosplay. La sua April O'Neil si mostra con la classica tuta gialla con stivali e cintura bianchi. Non manca ovviamente la telecamera, per catturare il prossimo scoop. L'ambiente scelto è una strada di una città e ci dà l'idea che April stia girando per New York alla ricerca di informazioni.

