Il controller Xbox nella confezione 2025 è ora in offerta su Amazon Italia

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per un controller Xbox di colore nero per console, computer e dispositivi mobile. Il prezzo attuale è più basso del 23% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma non è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 64.99€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Le caratteristiche del controller Xbox

Questo modello di controller è quello classico incluso in ogni Xbox (sia le One che le Series). Precisamente è un modello di colore nero (Carbon Black), il colore standard insieme al modello bianco. È compatibile con le due generazioni di colore di Microsoft, così come con i PC e anche i dispositivi mobile Android e iOS. È perfetto per giocare ad esempio in cloud sul vostro smartphone, se avete un comodo supporto per il vostro dispositivo.

La confezione del controller Xbox

Segnaliamo inoltre che il controller ora in offerta è quello con la nuova confezione del 2025, ma il contenuto dovrebbe essere lo stesso di quella vecchia, che probabilmente pian piano terminerà le unità.