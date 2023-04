PS5 e Resident Evil 4 dominano le vendite di marzo 2023 nel Regno Unito

GamesIndustry ha pubblicato la consueta panoramica sulle vendite relative al mercato del Regno Unito per quanto riguarda il mese di marzo 2023, con Resident Evil 4 e PS5 a dominare rispettivamente l'ambito software e hardware del segmento in questione.

I dati forniti da GSD mostrano che Resident Evil 4 risulta essere il gioco più venduto nel mese di marzo, nonostante abbia raggiunto nel primo mese delle performance inferiori rispetti a Resident Evil 2 e Resident Evil Village. Il 65% delle copie sono state vendute su PS5 e PS4, mentre il 20% su Xbox Series X|S e il 15% su PC.

Vediamo dunque la classifica software del mese di marzo 2023 in UK:

Resident Evil 4 Hogwarts Legacy FIFA 23 WWE 2K23 Grand Theft Auto 5 Tchia Call of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 Metroid Prime Remastered NBA 2K23

Resident Evil 4 Remake riesce a superare Hogwarts Legacy, che comunque continua a dimostrare una notevole longevità di performance sul mercato, mentre fra le novità risalta il piccolo indie Tchia che evidentemente è riuscito ad affermarsi.

Per quanto riguarda l'hardware, PS5 risulta essere la console più venduta nel mese di marzo 2023 nel Regno Unito, nonostante un lieve calo del 2% rispetto al mese precedente, con Nintendo Switch in seconda posizione (spinta anche dai bundle con Super Mario in occasione del film) e poi Xbox Series X|S che hanno dimostrato un calo del 10% nel mese in questione.