The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, realizzato il glossario nella lingua dei segni italiana

In occasione dell'arrivo nei negozi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingom, l'Ente Nazionale dei Sordi (ENS) e il Comitato Giovani Sordi hanno realizzato il glossario del gioco utilizzando la lingua dei segni italiana (LIS), in collaborazione con Nintendo Italia.

Come possiamo vedere nel filmato sottostante, l'iniziativa, spinta da Natalia Colombo, la madrina del progetto e fan della saga, ha permesso la creazione di un glossario di termini presenti nella nuova avventura di Link e nella serie di The Legend of Zelda in generale, che torneranno sicuramente utili ai giocatori sordi.

Nel comunicato ufficiale viene spiegato che l'iniziativa nasce dal feeling con il protagonista Link, globalmente ricordato per non aver quasi mai proferito parola e ha lo scopo di ampliare il vocabolario LIS e di creare consapevolezza sfruttando la potenza del medium videoludico, che connette indistintamente milioni di persone in ogni paese. Apprendiamo inoltre che nonostante il progetto sia dedicato ai giocatori del Bel Paese, ha visto il coinvolgimento della comunità di sordi del Giappone, India e America.

Nintendo Italia ha sostenuto questa bellissima iniziativa, riconoscendo il glossario e sostenendo la comunità di giovani sordi in questo progetto di connessione e consapevolezza.

Per il resto, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.