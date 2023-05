Genshin Impact, update 3.7: data e orario della manutenzione, preload e 600 Primogemme gratis

Il lancio dell'update 3.7 di Genshin Impact si avvicina e come di consueto Hoyoverse ha svelato tutti i dettagli su data e orario della manutenzione che manderà offline i server di gioco per alcune ore, rendendo impossibile dunque effettuare il log-in. I lavori avranno inizio allo scoccare alle 00:00 italiane del 24 maggio 2023. Durante la manutenzione verrà pubblicato l'aggiornamento e quando i server saranno online i giocatori potranno riscattare 600 Primogemme gratis.

Hoyoverse stima che la durata della manutenzione sarà di cinque ore. Salvo imprevisti, dunque sarà possibile tornare a giocare a partire dalle 05:00 del mattino 24 maggio 2023. L'orario fortunatamente gioca a favore degli utenti europei, ad eccezione di quelli a cui piace fare le ore piccole nel Teyvat.

Per i giocatori su PC e dispositivi mobile è possibile già da ora eseguire la pre-istallazione dei file dell'update 3.7, in modo da velocizzare l'operazione. Su dispositivi Android e iOS è possibile eseguire il preload dalla schermata iniziale di Genshin Impact o direttamente all'interno del gioco dalle impostazioni relative alle risorse. Su PC invece è possibile farlo dal Launcher, prima di avviare l'applicazione. Su PS5 e PS4 invece non è disponibile una funzione di preload, quindi sarà necessario scaricare per intero l'aggiornamento quando verrà reso disponibile durante la manutenzione.

Come da tradizione, al termine della manutenzione Hoyoverse elargirà un bonus di 300 Primogemme, a cui se ne aggiungeranno altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogemme gratis. Potranno riscattarle tutti giocatori tramite la casella di posta di Paimon, a patto di aver raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore.

L'aggiornamento 3.7 di Genshin Impact vedrà il ritorno dei banner di Yoimiya e Yae Miko nella prima fase, assieme al debutto del nuovo personaggio 4 stelle Kirara. Seguiranno nella fase due i banner del Kaedehara Kazuha e Alhaitham nella fase 2. L'update inoltre introdurrà nuove missioni secondarie e una quest principale legata a un torneo del gioco di carte Invokazione del Genio. Ecco tutti i dettagli sull'update 3.7 di Genshin Impact.