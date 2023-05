Secret Invasion: il trailer della serie Disney Plus ci mostra la lotta segreta contro gli Skrull

Marvel e Disney hanno pubblicato un nuovo trailer la serie TV di Disney Plus "Secret Invasion", che vede Nick Fury tornare finalmente in scena. Il video è chiamato "Fight" (Lotta).

Nel trailer sentiamo Nick Fury che spiega a Rhodey (War Machine) che un'invasione è in corso e non possiamo sapere chi ci sta invadendo, in quanto i nemici sono in grado di cambiare il proprio aspetto. Subito dopo, a Fury viene chiesto perché non fa intervenire i "suoi amici speciali", ovvero qualcuno con i superpoteri, e la risposta è "questa è la mia guerra". Speriamo che nella serie vi sia una risposta più profonda e credibile.

Nel corso del trailer possiamo anche vedere Emilia Clarke, che interpreterà G'iah, figlia di Talos, già vista in Captain Marvel. Ora la ragazza è cresciuta e si è schierata con un gruppo di Skrull che vogliono ribellarsi a Talos e a Nick Fury. Fury

La descrizione ufficiale recita: "Nel mentre Fury è lontano dal pianeta, gli Skrull a lui leali - come Talos - hanno guardato l'estremista Gravik usare l'assenza di Fury per giustificare piani sempre più violenti e ottenere maggiore libertà e potere. Sono proprio gli attacchi di Gravik a convincere Fury a tornare sulla Terra. Ad aiutarlo vi saranno Maria Hill (Colbie Smulders) e Sonya Falsworth (Olivia Colman)."

Secret Invasion sarà disponibile su Disney Plus a partire dal 21 giugno 2023. Qui potete vedere il precedente trailer.