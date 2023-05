Mortal Kombat è (ancora) la saga picchiaduro più venduta: i nuovi dati di vendita

WB Games ha da poco annunciato che Mortal Kombat ha venduto in totale oltre 80 milioni di unità su tutte le piattaforme sulle quali è stata pubblicata negli ultimi 30 anni. Si tratta di un grande risultato che riconferma che si tratta della serie di picchiaduro più venduta di sempre.

Secondo quanto indicato dai dati raccolti da TweakTown, Super Smash Bros. è a quota 72.39 milioni, mentre Tekken è a 54 milioni. Street Fighter si accontenta per ora di 49 milioni, mentre il resto dei contendenti cala notevolmente, con Soul Calibur a 17 milioni, Dead or Alive a 11.7 milioni, Marvel vs Capcom a 10 milioni e Virtua Fighter a 5.5 milioni. I dati di questi ultimi giochi, secondo quanto riportato, potrebbero non essere precisi, ma chiaramente l'errore non è abbastanza grande da permettere loro di competere con una saga come Mortal Kombat in termini di pure vendite.

Questo risultato, tra l'altro, è una riconferma del fatto che la saga è più che in salute e continua a vendere. Nel luglio 2021, infatti, era stato indicato che Mortal Kombat era a 73 milioni di unità, mentre Smash Bros. era a 65.1 milioni di unità. Tekken era a 51 milioni e Street Fighter era a 46 milioni. Questo significa che Mortal Kombat ha ottenuto un +7 milioni in un paio di anni, esattamente come Smash Bros., mantenendo così il proprio dominio.

Considerando che quest'anno è in arrivo Mortal Kombat 1, già disponibile su Amazon tra l'altro, è altamente probabile che il distacco tra la saga di WB Games e la saga di Nintendo si faccia più ampio.

Diteci, al di là dei numeri, quali sono le saghe di picchiaduro che più preferite?