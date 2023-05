Diablo 4 x Diablo Immortal: evento cross-over per il gioco mobile e PC in arrivo

Blizzard sta per festeggiare il primo anniversario di Diablo Immortal e ha deciso di farlo con un crossover a tema Diablo 4. L'evento Merciless Monstrosity sarà reso disponibile a giugno 2023 e introduce nuove missioni, elementi cosmetici, una zona e una classe completamente nuova.

"La creazione di Sanctuary da parte di Inarius e Lilith è una storia che ha avuto un impatto ancora oggi", spiega Blizzard. "L'evento Merciless Monstrosity, il Pass Battaglia Children of Lilith e il Hatred's Heritage Phantom Market saranno espressioni sperimentabili della matriarca di Sanctuary. La vostra opportunità di lasciar scorrere liberamente il peccato arriverà all'inizio di giugno".

Per quanto riguarda la nuova classe tutto ciò che sappiamo è che Blizzard ritiene che "porterà nuova linfa nell'universo di Diablo" e lascia intendere che "favorisce uno stile di gioco a medio raggio utilizzando un tipo di arma classica". Dovremo quindi attendere per scoprire di più riguarda a questo contenuto post-lancio di Diablo Immortal.

Diablo Immortal

Parlando invece dei contenuti post-lancio di Diablo 4, ricordiamo che il gioco avrà una nuova stagione ogni trimestre e ogni stagione aggiungerà missioni, pass per le battaglie, nuovi oggetti leggendari, modifiche al bilanciamento delle classi e altre modifiche.

La Stagione 1 inizierà tra la metà e la fine di luglio e per accedervi sarà necessario completare la campagna. Diablo 4 sarà pubblicato a inizio giugno, ricordate, quindi si avrà almeno un mese e mezzo di tempo per raggiungere tale punto. Per completare il pass battaglia della stagione è necessario completare i capitoli, che sono costituiti da obiettivi. Completando tutti gli obiettivi di un capitolo si ottengono ricompense stagionali, come materiali per il crafting e aspetti leggendari per il Codex of Power.

Recentemente, il team ha anche affermato che il Druido è una delle classi più potenti, semplicemente la beta non ha permesso di capirlo.