Secret Invasion: il trailer della serie Marvel per Disney Plus, in arrivo a giugno

Marvel Entertainment ha pubblicato un trailer per Secret Invasion, la nuova serie TV per Disney Plus che arriverà sul servizio il 21 giugno 2023. Al centro della vicenda vi sono gli Skrull e Nick Fury.

Nick Fury è stato lontano dal Marvel Cinematic Universe sin da Spider-Man: Far From Home, ma ora sembra pronto a tornare. Parte delle sequenze mostrate in questo trailer di Secret Invasion sono già note, ma tramite alcuni nuovi momenti possiamo scoprire come l'assenza del creatore degli Avengers è stata notata sin da quando gli eroi della Terra sono stati in grado di annullare ciò che Thanos aveva fatto.

Nel mentre Fury è lontano dal pianeta, gli Skrull a lui leali - come Talos - hanno guardato l'estremista Gravik usare l'assenza di Fury per giustificare piani sempre più violenti e ottenere maggiore libertà e potere. Sono proprio gli attacchi di Gravik a convincere Fury a tornare sulla Terra. Ad aiutarlo vi saranno Maria Hill (Colbie Smulders) e Sonya Falsworth (Olivia Colman).

Allontanandoci dalle serie TV e da Disney Plus, vi ricordiamo infine che Disney ha licenziato il CEO e presidente di Marvel Entertainment, figura spesso controversa.