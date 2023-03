Disney licenzia il CEO e presidente di Marvel Entertainment, figura spesso controversa

Secondo il New York Times, Isaac "Ike" Perlmutter, che era presidente e amministratore delegato della Marvel Entertainment, un'entità separata dai Marvel Studios, è stato licenziato da Disney. La Marvel Entertainment, che si concentra principalmente sui prodotti di consumo, sarà a quanto pare inglobata in altre parti dell'azienda.

La gestione della Marvel Entertainment da parte di Perlmutter è stata spesso controversa, visto che di recente il dirigente ha cercato, senza riuscirci, di scuotere il consiglio di amministrazione della Disney. Perlmutter ha assunto la direzione della Marvel Entertainment alla fine degli anni '90 ed è stato il principale artefice della vendita da 4 miliardi di dollari a Disney nel 2009.

Perlmutter era anche noto per i suoi scontri con Kevin Feige dei Marvel Studios, al punto che l'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha recentemente commentato di essere dovuto intervenire per impedirgli di licenziare Feige nel 2015. Nello stesso anno Perlmutter ha perso tutto il controllo creativo sulla divisione cinematografica della Marvel.

Un felice Kevin Feige

"Nel 2015 era intenzionato a licenziare Kevin Feige, che dirigeva i Marvel Studios... ho pensato che fosse un errore e sono intervenuto per evitare che ciò accadesse", ha dichiarato Iger in un'intervista alla CNBC.

Feige ha già parlato in precedenza di Perlmutter e al fatto che si opponeva agli sforzi per aumentare la diversità nel MCU. Iger ha scritto nel suo libro "The Ride of a Lifetime" che Perlmutter continuava a mettere i bastoni tra le ruote a film come Black Panther e Captain Marvel.

