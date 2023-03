Metal: Hellsinger, il DLC Sogno della bestia è disponibile

L'editore Funcom e lo studio di sviluppo The Outsiders hanno annunciato il lancio del DLC Sogno della bestia per lo sparatutto in prima persona Metal: Hellsinger. Costa 3,99€ e se vi è piaciuto questo particolare mix tra massacri, musica metal e gameplay ritmico, sicuramente avrà la vostra attenzione.

Il DLC aggiunge nuova musica, una nuova arma e dei nuovi completi per la protagonista. "Pogate senza ritegno su due nuovissimi brani originali composti dai Two Feathers e cantati da Cristina Scabbia (Lacuna Coil) e Will Ramos (Lorna Shore)," recita l'annuncio ufficiale, che dell'arma dice: "Scoprite un'arma forgiata da Inferno e Paradiso, e annientate i demoni con rapide raffiche triple vibranti di morte. Scatenate l'abilità definitiva della Mano rossa e guardate l'Inferno piegarsi davanti alla vostra ira."

Pubblicato anche un aggiornamento gratuito che consente di scegliere scegliere qualsiasi brano per ciascun livello, aumentando la varietà in modo esponenziale.

Aggiunti anche alcuni nuovi costumi: Angel Eyes, Morning Star e Dark Devotee, in italiano Sentenza, che aumenta le munizioni massime a ogni ricarica rapida eseguita correttamente; Stella del mattino, che offre una lenta cura, e Darkettona, che aggiunge una protezione temporanea quando si raccoglie un potenziamento di Furia.

I nuovi costumi di Metal: Hellsinger

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Metal: Hellsinger è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.